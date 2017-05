'Chris Cornell wordt vrijdag begraven'

Volgens de ingewijden wordt Cornell begraven in Los Angeles. Zijn lichaam wordt zondag overgevlogen van Michigan naar Los Angeles, waar de zanger vrijdag wordt begraven op de Hollywood Forever Cemetery.

Of ook fans de gelegenheid krijgen afscheid te nemen van Cornell, is nog niet bekend. “De familie denkt na over een (publieke) herdenkingsbijeenkomst voor de fans”, stelt de bron. “Maar ze zijn ook druk met het verwerken van hun verlies en het regelen van de uitvaart.”

Een lijkschouwer oordeelde daags na Cornells dood dat de zanger zelfmoord had gepleegd. Zijn nabestaanden twijfelen daar echter aan en willen een toxicologisch onderzoek. Vlak voor zijn dood zou de rocker zijn vrouw Vicky hebben laten weten dat hij extra medicijnen had geslikt.