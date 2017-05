De bijna 23 meter hoge sarcofaag kreeg een plek bij de poort van het Hollywood & Highland Center, een winkelcentrum en entertainmentcomplex aan Hollywood Boulevard en Highland Avenue. Met een druk op de knop onthulden Tom, Alex, Sofia Boutella, Jake Johnson en Annabelle Wallis de stenen kist.

The Mummy, een remake van de cultklassieker uit de jaren dertig, is vanaf 8 juni te zien in de bioscopen. De Nederlander Marwan Kenzari heeft ook een rol in de actiefilm.