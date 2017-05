De prijs is voor mensen die zich inzetten voor een betere positie van onder anderen homo's en transgenders

De jury koost Lust, eveneens het gezicht van politienetwerk Roze in Blauw, ,,vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBTI-gemeenschap als daarbuiten in brede kringen van de maatschappij''. Ze heeft homoseksualiteit bovendien bespreekbaar gemaakt bij de politie, oordeelt de jury: ,,iets wat in het verleden niet altijd even gemakkelijk is geweest bij deze organisatie''.

Lust won van de andere genomineerden; het Amsterdamse café Lellebel en de voorzitter van het Nederlandse Netwerk voor Intersekse Miriam van der Have. De oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro.

De Jos Brink Innovatieprijs ging naar BeyonG Veldkamp, onder meer vanwege haar betrokkenheid bij Respect2Love en Transunited. Zij werd verder bekend door mee te doen aan de tv-serie 'Love Me Gender'. Volgens de jury fungeert zij met haar ,,kleurrijke persoonlijkheid en brede bekendheid'' als rolmodel voor andere transgenders.

In de jury zaten Paul de Leeuw, modeontwerper Jan Taminiau en Lisette Kuyper (SCP-onderzoeker).

Minister Bussemaker zei dat ze trots is op de winnaars. Volgens haar spelen zij als rolmodellen ,,een cruciale rol'' in de emancipatie en acceptatie.