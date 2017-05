Een tijdje geleden zat hij met de Amerikaanse tv-rechter in een restaurant en de Brit ergerde zich groen en geel aan haar. Dat vertelt hij aan Mail on Sunday.

“Ze zat aan een tafeltje bij mij in de buurt en bleef maar praten. Het ging maar door.” De popster, bekend van Bigmouth Strikes Again van zijn band The Smiths, werd horendol. “Ik wilde haar hoofd in het bord eten duwen dat voor haar neus stond”, vertelde Morrissey over de laatste keer dat hij zich kwaad had gemaakt.

Morrissey, die maandag 48 jaar wordt, vertelde ook wanneer hij voor het laatst heeft gehuild. “Dat was toen Donald Trump de verkiezingen won”, legt hij uit. “Hij is gewoon een kind die een president nadoet.”