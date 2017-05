Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hans Klok uit It Takes 2

32 min geleden

Hans Klok haalde alles uit de kast, maar viel zondag toch af in RTL's duettenwedstrijd It Takes 2. De illusionist kreeg niet genoeg punten van het publiek en is daarmee na Hanna Verboom en rapper Keizer de derde afvaller.