Chinezen financieren film met Colin Farrell

De film onder regie van Dan Gilroy, die eerder Nightcrawler regisseerde, is een juridische thriller met Denzel Washington en Colin Farrell in de hoofdrol en wordt momenteel opgenomen in Los Angeles. Hoeveel geld de Chinezen precies in de film steken is onbekend.

Het fonds van Image Nation telt 300 miljoen dollar en werd afgelopen november formeel opgericht als investeringsvehikel van China in onder andere buitenlandse films. Aan het hoofd van het fonds staat de Amerikaan Michael Garin, die voor de Chinezen de langetermijnaanpak van het fonds beheert.