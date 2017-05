De politie is na de melding een kijkje gaan nemen in het huis maar trof niemand aan, meldt US Weekly. Wel is de woning flink overhoop gehaald, zo weet een ingewijde. Het is nog onbekend of, en zo ja wat, de daders hebben buitgemaakt.

Scott Disick liep in Las Vegas vooruit op zijn 34e verjaardag, op vrijdag. De ex van Kourtney Kardashian werd samen met vrienden gezien in de nachtclub 1AOK van het Miragehotel.

Scott Disick had van 2006 tot 2015 een relatie met Kourtney Kardashian. In 2010 liet Disick zich behandelen voor alcoholisme en ging het stel kortstondig uit elkaar. De 33-jarige Disick overwoog Kardashian een jaar later ten huwelijk te vragen, maar zag daar toch vanaf. Wel kreeg het stel over de jaren drie kinderen samen.