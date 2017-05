Foto's van het stel, dat elkaar omhelst, doken zondag op in verschillende Amerikaanse media. De Obama's hebben sinds het vertrek uit het Witte Huis in januari al flink wat kilometers afgelegd. Zo vertrokken ze op de dag van de inauguratie van Donald Trump meteen naar Hawaii, waar ze een paar weken bij familie verbleven. Daarna volgde een stedentrip naar New York en een strandvakantie naar Tahiti in de Grote Oceaan.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Barack Obama zal de voormalige Italiaanse premier Matteo Renzi waarschijnlijk deze week ontmoeten. Renzi zal opnieuw de centrum-linkse Democratische Partij leiden in aanloop naar de volgende parlementsverkiezingen in Italië, die voor mei 2018 moeten plaatsvinden.

Michelle Obama laat de politiek voorlopig nog links liggen. Ze is van plan om Florence en Siena te bezoeken als haar man op bezoek gaat bij de voormalige Italiaanse premier.