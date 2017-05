Onder andere de prijzen voor de beste artiest, beste mannelijke artiest, beste Billboard 200 artiest en beste rapper mocht Drake op zijn naam schrijven. De rapper trad ook op tijdens de show, die plaatsvond in de Amerikaanse stad Las Vegas. Drake zong het nummer Gyalchester vanaf een podium in het midden van de beroemde fontein van het Bellagiohotel.

"Mijn hele familie is hier, kijk mijn vader eens stralen!", zei de rapper bij het in ontvangst nemen van de prijs voor beste artiest van het jaar. "Dit is de man aan wie ik het allemaal te danken heb, de liefde van mijn leven", zei Drake als dank aan zijn aanwezige vader.

Beyoncé

Naast Drake viel ook Beyoncé, die vanwege haar zwangerschap niet aanwezig was, flink in de prijzen. Ze kreeg de onder andere de award voor beste vrouwelijke artiest, beste R&B artiest en beste tourende muzikant. De band Twenty One Pilots won de prijs voor de beste band van het jaar.

Tijdens de show, die live werd uitgezonden door de Amerikaanse televisiezender ABC, traden verschillende artiesten op. Veel mensen keken met spanning uit naar het optreden van Cher, die haar hitnummers Believe en If I Could Turn Back Time zong.

Tranen

Ook Céline Dion trad op en zong de wereldberoemde titelsong My Heart Will Go On uit Titanic vanwege het 20-jarige jubileum van de film. "Dit nummer betekent veel voor me, het heeft een grote rol gespeeld in mijn carrière", zei de zangeres voorafgaande aan het optreden. "Ik ben Will Jennings en wijlen James Horner dankbaar voor het nummer, dat mij de kans gaf deel uit te maken van Titanic, een geweldige film die nog vele generaties zal betoveren", aldus de 49-jarige Canadese.

Na afloop ontving ze een staande ovatie en was zichtbaar ontdaan. Net als Miley Cyrus, die het nummer Malibu zong. Na de laatste noten van het nummer biggelden enkele tranen over haar wangen.

De uitreiking en show van de Billboard Music Awards werd gepresenteerd door rapper Ludacris en actrice Vanessa Hudgens.