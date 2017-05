"De film komt terug", zei Arnold Schwarzenegger, die eraan toevoegde dat James Cameron een paar goede ideeën had om verder de gaan met de reeks. "Ik zal ook in de film spelen", besloot de in Oostenrijk geboren acteur volgens The Mirror.

Schwarzenegger kreeg wereldwijde faam na zijn rol als de kwaadaardige Terminator in de gelijknamige film van James Cameron uit 1984. Er verschenen meerdere films als vervolg op de klassieker. Het laatste deel in de filmreeks, Terminator Genisys, met naast Arnold Schwarzenegger actrice Emilia Clarke (Game of Thrones) in de hoofdrol. De film was geen groot succes en filmcritici voorspelden dat het doek definitief voor de Terminator was gevallen.

Maar in Hollywood wordt volop gespeculeerd over de terugkeer van Terminator. Zo zou regisseur Tom Miller (Deadpool) zijn benaderd om een volgende deel te filmen.