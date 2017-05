"Ik kom dat kamertje in, doe een presentatietekst van 3 op Reis en een improvisatieopdracht bladiebladiebla. Zegt de jury: 'Emma?' Ik: 'Ja?' De jury: 'Nee.' Ik was gewoon wéér niet door en ik dacht: 'dat gaan we dus gewoon niet doen.' Ze vonden mijn presentatie te statisch. Daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Ik was woest en in mijn boosheid heb ik de hele tekst spontaan opnieuw gedaan."

Die impulsieve actie leidde voor Emma tot het gewenste resultaat. "Toen meldden de drie mannen achter de tafel plotseling: 'Oké, dit is wat we wilden zien. Dit is energie, dit is pit, je hebt het door.' Poeh, dat was kantje boord. Bizar. Hoe heb ik het toen geflikt, vraag ik met nog weleens af", zegt de presentatrice in Metro.

Op haar vijftiende deed de nu 20-jarige Emma voor het eerst mee aan de Talentday, maar werd afgewezen vanwege haar leeftijd. Ze kreeg te horen dat ze eerst maar eens haar HAVO moest afmaken en wat volwassener moest worden. Nadat zij een paar jaar later bij de tweede poging met de hakken over de sloot was aangenomen, kreeg ze een opleiding bij BNN University. Binnenkort begint haar derde seizoen bij Spuiten en Slikken.