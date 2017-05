Het staatsbezoek begon maandagochtend met een ceremoniële ontvangst in het presidentieel paleis in Bogor. Carl Gustaf inspecteerde na ontvangt de erewacht en luisterde met zijn gastheer naar de volksliederen van Zweden en Indonesië. Maandag staat ook een seminar over bosbouw en duurzaamheid op het koninklijke programma, evenals het staatsbanket.

Het bezoek van de Zweedse koning en Silvia staat in het teken van handel, duurzaamheid, onderzoek en innovatie. Het staatsbezoek is volgens het Zweedse hof een kans om de politieke, economische en culturele betrekkingen tussen beide landen te versterken.

Het koningspaar reist niet alleen, een handelsdelegatie en vertegenwoordigers van de Zweedse overheid gaan mee.