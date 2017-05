In de voorbereiding op het liedjesfestijn schreven meerdere componisten een nummer voor de meiden. Toch koos men uiteindelijk voor de versie van hun vader Rick en Shelly's vriend Rory. Jakobsen van BLØF deed onder meer een poging samen met een Engelstalige singer-songwriter.

Zijn nummer werd echter terzijde geschoven. "Dat is uiteindelijk niet uitgekozen, hoewel ik het nog steeds veel beter vind dan het lied waarmee ze nu hebben meegedaan", zegt Jakobsen in het AD. "Dat was gemaakt door hun vader, begreep ik. Ik vraag me af waarom ze dan überhaupt al die andere componisten hebben gevraagd om te gaan schrijven. Blijkbaar wisten ze van tevoren wat het moest worden."

Op Twitter reageert OG3NE als door een bij gestoken. "Je bedoelt de poging die unaniem niet door de eerste ronde van de selectiecommissie kwam? Helaas blijft 't allemaal maar Bløf #auw"