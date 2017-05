Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Ex van Janet Jackson rijdt door na botsing

49 min geleden

De ex van Janet Jackson is spoorloos nadat hij een verkeersongeval veroorzaakte en daarna doorreed. Op de website van TMZ staan beelden van het ongeluk. De video is gemaakt met een dashcam van de vrouw die haar schade vergoed wil zien.