Andrew Forrest en zijn vrouw Nicola maakten het nieuws bekend bij het parlementsgebouw in Canberra. Ze willen dat het geld onder meer wordt uitgegeven aan onderzoek naar kanker, onderwijs en het bestrijden van moderne slavernij. Russell Crowe was zeer onder de indruk van de filantropische daad van de miljardair. "Dit is een buitengewoon voorbeeld. Het moedigt andere mensen die succesvol zijn zoals Andrew om hetzelfde te doen", zei de Nieuw-Zeelandse acteur tegen journalisten.

De Australische premier Malcolm Turnbull, die het evenement ook bijwoonde, noemde de donatie een ,,game-changer'' binnen de filantropische gemeenschap. Hij prees de ,,liefde en toewijding'' van de miljardair, die volgens zakenkrant Financial Review heeft verklaard de recorddonatie niet van de belasting te zullen aftrekken.

De mijnbouwmagnaat is een van de rijkste mannen in Australië. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 3 miljard euro.