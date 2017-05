De show in AFAS Live is onderdeel van The Young Renegades World Tour en staat in het teken van het aankomende studioalbum Last Young Renegade. De voorverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag om 10.00 uur.

In ruim tien jaar tijd heeft de band meerdere hits afgeleverd zoals A Love Like War, Weightless en Dear Maria, Count Me In. Last Young Renegade is alweer het zevende studioalbum van All Time Low.