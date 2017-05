De video is eerder dit jaar opgenomen toen ze een bezoek bracht aan het kindhospice in Quidenham. Kate is sinds 2013 beschermvrouwe van de organisatie East Anglia's Children's Hospices (EACH). Kinderen met een korte levensverwachting en hun ouders krijgen steun van EACH.

"Voor alle ouders die krijgen te horen dat hun kind jong kan sterven is dat een van de moeilijkste boodschappen die je kan ondervinden. Iemand die je op professionele wijze helpt dit nieuws te verwerken kan een enorm verschil maken. Het kan gezinnen helpen het beste te halen uit de kostbare tijd die ze samen hebben", vertelt de hertoghin.

Vitaal

"Voor deze gezinnen zijn professionele verzorging en steun van vitaal belang en dat is wat kinderhospices bieden", zegt de echtgenote van prins William. "Ze leveren eersteklas zorg in een veilige omgeving die zoveel als mogelijk voelt als thuis, vol kleur, warmte, liefde en ondersteuning. Vandaag begint de week van de kinderhospices. Ik hoop dat u met mij toegewijde medewerkers en vrijwilligers in de schijnwerpers zet. Het werk wat ze doen is buitengewoon en maakt echt een wereld van verschil."

In het Verenigd Koninkrijk bevinden zich 54 kinderhospices. Catherine bezoekt ze met regelmaat.