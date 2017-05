Cannes wordt onaantrekkelijker voor Netflix

In Cannes is controverse ontstaan rond de Netflix-films Okja en The Meyerowitz Stories, die dit jaar in de competitie zijn opgenomen en kans maken op een Gouden Palm. Beide films komen na de wereldpremière in Cannes niet uit in de Franse bioscopen. Onder druk van Franse filmmakers komen vanaf volgend jaar niet langer films van streamingdiensten in aanmerking voor de competitie als de films alleen voor abonnees te zien zijn.

Ted Sarandos Foto: Hollandse Hoogte

Op de vraag van Variety aan Sarandos of Netflix volgend jaar terugkeert naar Cannes, zegt Sarandos aanvankelijk nee, om er vervolgens aan toe te voegen: "Dat hoor ik zo niet te zeggen. Maar zeker is dat het filmfestival voor ons minder aantrekkelijk wordt. Het heeft wereldwijd effect op de strategie van Netflix rond filmfestivals."

Artistieke waarde

Sarandos is van mening dat films moeten worden beoordeeld op hun artistieke waarde en niet op hun commerciële potentie. "Het is paradoxaal te beweren dat een film commerciële mogelijkheden moet hebben om in aanmerking te komen voor een filmfestival. Netflix is ook uitgenodigd voor de filmfestivals van Venetië, Toronto en Telluride in de Amerikaanse staat Colorado. Sarandos: "Ik wil niet dat onze films en filmmakers worden uitgesloten als ze ervoor kiezen om hun films via ons te distribueren." Sarandos zegt dat Cannes het enige filmfestival is die Netflix-films verplicht de films op het witte doek te tonen.

Okja is de nieuwe film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho. Okja is de naam van een dier dat dreigt te worden ontvoerd door een grote multinational. Een jong meisje probeert die ontvoering te voorkomen.

The Meyerowitz Stories is de nieuwe film van Noah Baumbach, met hoofdrollen voor Adam Sandler, Emma Thompson en Ben Stiller. The Meyerowitz Stories gaat over een uiteengevallen familie die in New York bijeenkomt voor hun vader.