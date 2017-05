Dat heeft distributeur Independent Films maandag aangekondigd. Het duo, dat onder andere samen Expeditie Robinson presenteert, spreekt de stemmen in van het wasberen echtpaar Trapper en Weecha.

Voor beiden is het niet de eerste keer dat ze een stem inspreken voor een film. Nicolette was eerder te horen de animatiefilm De Piraten! Alle buitenbeentjes aan dek en Dennis sprak de stem van De Joker in voor The Lego Batman Movie.

Eerder werd al bekend dat Buddy Vedder de stem inspreekt van tiener Adam die, wanneer hij het mysterie rondom zijn verdwenen vader probeert op te lossen, erachter komt dat zijn vader niemand minder is dan de legendarische Bigfoot. Bigfoot Junior 3D draait vanaf 26 juli in de bioscopen.