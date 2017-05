Na de uitzending van afgelopen zaterdag, werden de twee gespot op de afterparty bij Rockefeller Centre.

Een van de gasten zag vervolgens hoe Scarlett en Colin niet van elkaar af konden blijven. "Ze waren aan het flirten, knuffelen en zoenen en iedereen kon het zien, ook alle medewerkers van SNL." Iemand anders laat weten dat ze "minstens twee keer hebben staan zoenen bij de bar."

E! News weet te melden dat er al langer iets gaande is tussen hen, maar dat het niet serieus is. "Ze hebben geen relatie, ze hebben het gewoon leuk samen. Ze vinden elkaar wel leuk, maar het is nog niet exclusief, tenminste nu nog niet."

Voor de actrice is het in ieder geval een goede afleiding, ze ligt volop in scheiding met Romain Dauriac.