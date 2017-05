Het gaat om de biopic Michael Jackson: Searching for Neverland en de Netflix-animatie Bubbles, over de chimpansee van Jackson.

Bronnen zeggen tegen TMZ dat de filmmakers geen toestemming hebben gekregen om ook maar iets uit het oeuvre van Jackson te gebruiken. Voorlopig volgt er geen stap naar de rechter, maar volgens de entertainmentsite kan dat mogelijk niet lang meer duren: volgende week komt Searching for Neverland uit in Amerika.

Netflix kondigde vorige week de stop-motionfilm over Bubbles aan. De film vertelt het verhaal van Jacksons opmerkelijke leven vanuit het perspectief van de chimpansee. De zanger adopteerde het dier in 1983. Twintig jaar later moest Bubbles naar een apenreservaat in Florida omdat hij te agressief werd.