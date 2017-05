Dat heeft distributeur Splendid Films maandag bekendgemaakt.

In K3 Love Cruise gaan de nieuwe K3-dames Hanne, Marthe en Klaasje mee op een cruise waar ze een optreden moeten geven. Tijdens de boottocht gaat er echter van alles mis.

Nicolette speelt in de film Visschers, de directrice van de cruisemaatschappij. De presentatrice voelt zich vereerd dat ze gevraagd is voor een rolletje. "Onze dochters treden thuis altijd op als K3, we kijken naar hun programma's en bezoeken graag de concerten. Dat ik nu, als de mama van mijn meisjes, mee mag spelen in de nieuwe K3-film is dan ook een droom", zegt ze. "Ik heb er heel veel zin in."

Buurjongen

Tim neemt de rol van Alex, de vroegere buurjongen van Hanne, op zich. "Toen ik het script van K3 Love Cruise las, kreeg ik een grote glimlach op mijn gezicht", reageert de zanger en presentator. "K3 heeft een ontzettend leuk en dankbaar publiek en ik kijk er heel erg naar uit om met Hanne, Marthe en Klaasje samen te werken."

Het is de eerste film van het populaire meidentrio waarin de nieuwe K3-dames Hanne, Marthe en Klaasje de hoofdrol spelen. Hun voorgangers maakten er al vijf. De film draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen.