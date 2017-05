Eigenlijk zou haar eerste soloplaat net als het laatste album van André deze maand uitkomen maar dat wordt nu waarschijnlijk september.

"Eigenlijk zou mijn album ook in mei uitkomen, maar je wilt niet tegen je broertje concurreren", zo vertelde de 24-jarige zangeres maandag in RTL Late Night. Ondanks dat de twee geen contact meer met elkaar hebben, gunt Roxeanne hem al het goeds. "Je bent trots op hem. Ik hou van mijn broertje. Hij is zo goed bezig. Hij is zo'n groot artiest op dit moment, alle lof daarvoor."

Aan haar eerste soloalbum werkte Roxeanne ruim twee jaar, iets wat ze eigenlijk in twee maanden had willen doen. "Ik kwam destijds met wat inspiraties. Lana del Rey, London Grammar, Drake, The Weeknd. Ik zei: ik wil dit doen maar dan Nederlandstalig en ook een beetje dat volkse er in houden."

Ik was toch je meisje is het eerste nummer van Roxeannes debuut. De single verscheen eerder deze maand. Eerder dit jaar was ze ook al te horen op Ballade van de moord met Thijs Boontjes Dans- en Showorkest.