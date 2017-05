Fan: iedereen probeerde te vluchten

"Iedereen die aan de kant van de arena was waar het geluid vandaan kwam, kwam op ons afrennen", aldus de fan tegen de Independent. "We probeerden de uitgang op Trinity Way, maar die was afgesloten dus iedereen rende naar welke uitgang ze ook konden vinden."

De explosies vonden plaats vlak na afloop van het concert. Een woordvoerder van Ariana vertelde Variety dat de zangeres zelf "oké" is.

De oorzaak van de ontploffingen is nog niet bekend. Volgens de Amerikaanse nieuwszender Fox News beweren ooggetuigen dat er in de concertzaal ballonnen met gas zijn geknapt nadat ze in contact waren gekomen met microfoons. De politie in Manchester heeft nog geen reactie gegeven op dat gerucht.