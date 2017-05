'Ariana hysterisch na explosie bij concert'

De entertainmentsite zegt bronnen te hebben die in contact zijn geweest met de 23-jarige zangeres. Ze zou er helemaal kapot van zijn dat de jonge mensen die naar de Manchester Arena kwamen om een leuke avond te hebben, het leven lieten of gewond raakten.

De insiders laten ook weten dat het volgende concert in Ariana's Dangerous Woman-tournee, aanstaande donderdag in de O2-arena in Londen, op losse schroeven staat om twee redenen. Het optreden zou door de autoriteiten kunnen worden gezien als een te groot veiligheidsrisico, maar de zangeres zou naar verwachting deze week ook nog absoluut niet in staat zijn weer op te treden.

Een woordvoerder van de zangeres liet maandagavond aan Variety weten dat Ariana, die net van het podium was toen de explosie plaatsvond, ongedeerd bleef. De politie in Manchester behandelt de ontploffing als een terroristische aanslag.