Ziggo Dome: te gruwelijk om te bevatten

Het personeel van Ziggo Dome noemt de zelfmoordaanslag een “verschrikkelijke gebeurtenis” waar “vol afschuw” kennis van is genomen. “Wat zich gisteravond bij de concertzaal heeft afgespeeld, is te gruwelijk om te bevatten. We zijn diep geraakt.”

De crew leeft mee. “Ons medeleven gaat uit naar slachtoffers en hun nabestaanden, naar onze collega’s van de Manchester Arena, naar de crew van Ariana Grande en naar alle anderen die bij dit vreselijke drama betrokken zijn.”

Bij de aanslag in Manchester kwamen zeker 22 mensen om het leven. Tientallen raakten gewond.