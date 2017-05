Johan Kaart Prijs voor Plien en Bianca

"Als de stoethaspelende Karen Richards was Krijgsman dé verrassing van de DeLaMar-muziektheaterproductie In de ban van Broadway", aldus de jury. Samen met Van Bennekom, met wie ze ook het duo Plien & Bianca vormt, sloot Krijgsman het seizoen af met Alan Ayckbourns relatiekomedie Slippers. "Met hun sublieme timing trokken de twee keer op keer de lach uit de zaal en bevestigden opnieuw hun positie aan de top van het Nederlandse theateramusement."

Naamgever Johan Kaart (1897-1976) viel zijn leven lang op in blijspelen, kluchten en musicals, van De Schele in De Jantjes in de film uit 1934 tot Alfred Doolittle in My Fair Lady begin jaren zestig naast Wim Sonneveld. De winnaressen ontvangen 10 juli een beeld van hem, vervaardigd door de kunstenaar Pieter de Monchy.