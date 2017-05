Sir Roger, een echte gentleman

"Het werken als Unicef-ambassadeur is veel lonender, het is moreel gezien van een hoger plan." De man uit de wereld van glitter en glamour zag vreselijke dingen en wilde niets liever dan die verhelpen: "Verlamde kinderen, verbrande kinderen, hongerende kinderen, uitgedroogde kinderen." Ook zette de acteur zich onder meer in voor dierenrechtenorganisatie PETA.

Hij had zelf ook niet zo'n hoge pet op van zijn acteertalent. "Ik zou het geweldig vinden om te worden herinnerd als de beste Lear of Hamlet die ooit op het podium heeft gestaan. Maar dat gaat niet gebeuren. En daarom ben ik heel gelukkig dat ik James Bond heb gespeeld." Moore vertolkte de rol van de superspion tussen 1973 en 1985 zeven keer. Hij maakte er een beetje een charmante grappenmaker van en vond het zelf wel een beetje een rare rol: "Hij is een geheime Britse spion, maar iedereen kent hem! Dan doe je je werk volgens mij toch niet goed."

Tandpasta

Wie de megaster ontmoette, werd getroffen door zijn voorkomendheid. Sir Roger, zoon van een politieman en begonnen als model voor tandpasta, was een echte gentleman. En ook in voor een lolletje. "Maakt u zich geen zorgen, hier is The Saint, uw geld is safe!", riep hij wandelend over straat in Den Haag naar stomverbaasde passanten.

In 2008 bezocht hij Amsterdam, na de verschijning van de biografie Voor Altijd James Bond. Er werd gesproken over een verfilming van het boek. Johnny Depp werd getipt voor de hoofdrol. "Depp is een groot acteur, door hem kom ik vast een stuk getalenteerder over!", grapte Moore weer vol zelfspot.

Medische problemen

Zijn dochter en vrienden spoorden hem aan tot de biografie. "Voordat het te laat is", schamperde hij. In het boek vertelde hij hoe zijn filmliefde begon: "Volgens mij was de eerste film die ik ooit zag een Tarzan, een met Johnny Weissmuller." Zijn eigen eerste grote rol kreeg de Brit in 1958 met Ivanhoe, naar de ridderromans van Sir Walter Scott. Maar zijn grote doorbraak kwam pas vier jaar later, toen hij Simon Templar ging spelen in de serie The Saint.

In de autobiografie na afloop van zijn acteursloopbaan sprak hij ook over zijn medische problemen en bedankte hij maar liefst zeventien dokters. "O, dat is nog maar het topje van de ijsberg." Hij was heel open over zijn prostaatproblemen. Ook zo wilde hij de wereld een beetje aangenamer maken: "Als er maar een of twee mannen hierdoor gered worden doordat ze hierdoor op tijd naar de dokter gaan, dan is dat al heel goed."