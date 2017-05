BN'ers treuren om dood Roger Moore

„Ultra held is niet meer. Briljant in The Persuaders en geniaal in James Bond. Ja ik wilde hem zijn”, schrijft Jeroen van Inkel op Twitter. „Nu niet. Vaarwel Roger Moore.”

Moore was ook dé Bond van journalist Leo Blokhuis. „Mijn eerste Bond-films in de bioscoop zag ik met Moore. Dat maakt hem mijn ultieme James Bond. RIP Roger”, zegt hij.

Regisseur Martin Koolhoven houdt het kort: „Onderschatte Bond, die Moore.”

Zwembad

Ontwerpster Judith Osborn ontmoette Moore eens. „Roger Moore, naast wie ik ooit paar dagen aan zwembad heb mogen vertoeven, heeft altijd zichzelf gespeeld. Meest charmante man. Memorabel.”

Moore overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in Zwitserland na een kort ziekbed. De acteur leed aan kanker.