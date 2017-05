Huwelijk Sylvia Geersen voorbij

Sylvia laat aan Shownieuws weten dat zij en Rogelio teveel verschillen en ziet geen toekomst meer met hem. Voorlopig wil ze alleen blijven en zich volledig focussen op haar carrière.

Het rommelde al langer tussen het stel, dat in januari vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. Sylvia was toen nog geen half jaar samen met Rogelio.

In de zomer van 2016 gaf ze al toe dat ze huwelijksproblemen hadden. Afgelopen januari kwamen opnieuw berichten dat het stel mogelijk uit elkaar zou gaan. Rogelio had destijds alle foto's van Sylvia van zijn Instagram-account gehaald.