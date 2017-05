De nieuwe vlam van Koen werd ontdekt, nadat hij gespot werd met de blondine in een vlog van Gerard Joling. Aan Shownieuws bevestigt Jutta dat ze een relatie hebben. Ze vertelt: „Koen en ik hebben het erg fijn samen. We daten al een tijdje en het is sinds kort officieel.”

Jutta laat weten dat de twee al langere tijd kennissen van elkaar waren. „We kenden elkaar al langer uit het schaatswereldje. Het is echt serieus en ik zie het best voor me dat we samen oud zullen worden."