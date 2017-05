Bond-familie staat stil bij dood Roger Moore

"Hij vond de rol van James Bond opnieuw uit met vaardigheid, charisma en humor", zo zeggen filmproducers Michael G. Wilson en Barbara Broccoli in een gezamenlijk statement tegenover The Hollywood Reporter. Moore was volgens hen een 'loyale en geliefde vriend'. "We zullen hem enorm missen. Onze gedachten zijn bij zijn kinderen Deborah, Geoffrey, Christian, zijn kleinkinderen en zijn vrouw Kristina."

George Lazenby, die één keer de rol van Bond speelde in On Her Majesty's Secret Service in 1969, laat weten: "Ik vond Roger leuk, hij was een authentieke vent, een echt goede man."

Brosnan

Een van Moores opvolgers, Pierce Brosnan, stelt dat de acteur een grote rol in zijn leven heeft gespeeld. "Je was een fantastische James Bond en een die de weg voor mij plaveide. De wereld zal jou en je unieke gevoel voor humor missen de komende jaren", zo schrijft Brosnan op Facebook. De acteur mocht zich tussen 1995 en 2002 vier keer James Bond noemen.

Ook op de officiële Twitterpagina van '007' wordt stilgestaan bij het overlijden van Moore. "We zijn kapot van het nieuws dat Sir Roger Moore er niet meer is. We zullen hem enorm missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie."

Fleming

De erven van Ian Fleming, de schrijver die Bond bedacht, hebben eveneens gereageerd. "We zijn verdrietig om te horen dat Sir Roger Moore, die ons zo veel plezier gaf met zijn vertolking van Bond, is overleden."