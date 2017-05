Voor de camera’s van FunX verklaart Ali dat er sprake was van een incident, maar hierbij geen vechtpartij plaatsvond tussen artiesten. "Er was een klein akkefietje waarin mensen aan elkaar gingen trekken. Er is geen één artiest die ruzie heeft gemaakt met een andere artiest. Niet eens een woordenwisseling. Uit het publiek begonnen twee mensen aan elkaar te trekken. Ik heb er eentje naar buiten geloodst, zodat de sfeer gezellig bleef. Buiten is het uitgepraat en opgelost. "