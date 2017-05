premium

Deelneemster klaagt America's Got Talent aan

28 min geleden

Tyra Banks is niet op haar mondje gevallen en geeft tijdens de show America's Got Talent graag haar ongezouten mening over de optredens van kandidaten. Maar dat kan de show wel eens duur komen te staan. Een van de deelneemsters klaagt de show aan nadat Banks haar tijdens de opnamen vernederde in het bijzijn van haar dochtertje, aldus Variety.