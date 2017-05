Lil Kleine maakt persoonlijk album

"De nummers gaan over mijn relatie, mijn moeder, de media - alles wat er op dit moment in mijn leven gebeurt. Alleen is heel persoonlijk, maar ik sta achter elk nummer en elke zin", vervolgt hij.

Het nummer Commotie gaat over de relatie van Jorik Scholten, zoals de rapper bij geboorte is genoemd, met zijn vader en de breuk met zijn moeder. Lil Kleine heeft lang getwijfeld of hij dit nummer zou maken. "Ik heb het eerst aan mijn vader laten horen. Die zei: 'dit hoef je niet voor mij te doen hè.' Hij vindt dat ik hem heel erg verdedig in dat nummer. Maar ik rap gewoon over hoe ik over dingen denk. Ik heb ook andere mensen om mij heen naar hun mening gevraagd. 'Dit is persoonlijke, echte muziek', zeiden ze allemaal. 'En als jij erachter staat is het niet erg om te vertellen'.''

De jonge Jorik was een groot liefhebber van André Hazes. En dat is hij nog steeds, getuige het nummer Kleine Jongen op zijn nieuwe plaat. "Ik luisterde naar alles hoor, ook naar de nieuwste hiphop. Maar André Hazes is nog steeds een grote held. Als ik straks na dit interview wegga, draai ik een grote stick en zet ik keihard Ik leef mijn eigen leven op en rijd ik door de stad. Hij blijft me raken."