"Ik word dit jaar vijftig en ik heb nog nooit zoveel werk gehad en kansen gekregen als nu", stelde de actrice. Van Kidman draaien er in totaal vier titels in Cannes: drie films en één tv-serie, Top of the Lake. “Ons vak bestaat uit het vertellen van verhalen en het maakt niet uit waar die verhalen voor worden gemaakt. Ik weet dat mensen zich zorgen maken over de rol van bioscoopfilms. Maar ik zie in het feit dat er heel veel nieuw materiaal voor televisie wordt ontwikkeld vooral kansen.”

Het is echter wel van belang om in de gaten te houden waarvoor een bepaalde productie wordt gemaakt. “Televisie heeft een ander kijkformaat dan film”, noemt ze als voorbeeld. “Er is een verschil tussen het grote doek en kijken op je iPhone. Als producent zag ik dat bij de serie Big Little Lies. Het vraagt om een andere aanpak en ook voor de regisseur om een andere benadering.”

Misleiding

Kidman maakte The Beguiled, over een gewonde soldaat die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog schuilt in een vrouwengemeenschap, met regisseur Sofia Coppola. Top of the Lake werd gemaakt door Jane Campion. “Maar laat die cijfers je niet misleiden”, nuanceert Kidman meteen. “Vrouwen zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in de filmsector. We moeten er bewust aan blijven werken om vrouwen in deze industrie meer kansen te bieden.”

The Beguiled is begin september in de Nederlandse bioscopen te zien.