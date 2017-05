BNR op de bres voor Groot Dictee

Na overleg met hoofdredacteur Sjors Fröhlich legde BNR-presentator Bas van Werven het idee woensdagochtend voor aan het gezicht van het Groot Dictee, Philip Freriks. Volgens het plan zou het dictee worden uitgezonden op BNR en de volgende dag in Het Financieele Dagblad worden afgedrukt. „Al doen we het maar één keer, dan hebben we toch mooi een punt erachter gezet”, zei Van Werven.

Freriks reageerde enthousiast: „Wie weet komen we bij jullie het afscheid vieren. Ik ga het met de producent overleggen.” Hij zei teleurgesteld te zijn dat het programma per direct wordt gestopt, zonder feestelijke afsluiting. „Zo’n iconisch programma, daar moet je een punt achter zetten - zoals dat bij een dictee hoort.”

De NTR stopt met het Groot Dictee naar eigen zeggen omdat de kijkcijfers te laag zijn en het programma over zijn hoogtepunt heen is. „ Het Groot Dictee is jarenlang een instituut geweest, maar het heeft helaas zijn beste tijd gehad’, zei Willemijn Francissen van de NTR woensdag in de Volkskrant. „Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media. Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch. De kijkcijfers zijn de laatste twee jaar hard gedaald: van 722.000 naar 368.000.”

Het Dictee wordt in België uitgezonden op Canvas. „Als een partner zich uit het concept van een taalwedstrijd tussen Vlamingen en Nederlanders terugtrekt, dan kunnen wij deze formule moeilijk voortzetten”, zegt de Belgische omroep VRT in een reactie. „Maar dit is wel een opportuniteit om alternatieven te zoeken. Dat gaan we zeker doen.”