Goedele presenteert online sekslessen

Mannen en vrouwen die hun seksleven willen verbeteren, kunnen voortaan terecht op Goedele.com, een website met tips voor een beter seksueel liefdesleven. "Als seksuologe wil ik ook problemen voor zijn", zei Goedele woensdag. "Zelden is er een lichamelijk probleem, vaak het gaat het om een gebrek aan kennis en foutieve verwachtingen. Seksueel plezier is nog een van de grote taboes in de samenleving, waardoor er ook binnen koppels weinig over wordt gepraat."

Ze wijst daarbij ook op de rol van porno, die mensen een verkeerd beeld van seks kan geven. "Ik ben er niet tegen, maar het dient voor opwinding, is veelal ook gefocust op mannelijk genot en dient niet voor educatie", zegt Goedele tegen persbureau Belga.

Alternatief

Met haar website wil ze een alternatief geven. Het platform bevat - tegen betaling - een lessenreeks met expliciete beelden, die net een ander beeld willen schetsen, ook van zeer nabij. "We zitten in het tijdperk van het uitbeelden. Het is alleszins geen handleiding van A naar B, maar biedt de ingrediënten waarmee partners zelf mee aan de slag kunnen", zegt ze. "Het is wel 'right in your face', zodat we het enkel via het internet aanbieden. Mijn natte droom is dat koppels er samen naar kijken, maar het kan dus ook op jezelf."

De filmpjes zijn bedoeld voor volwassenen. Een eerste "seizoen" gaat over orale seks. Er wordt ook gedacht over nieuwe seizoenen, als ook een internationale versie.