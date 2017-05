Hij speelt de ster van een politieserie, die wordt afgedankt. Hij belandt bij de psychiater, gestalte gegeven door Renée Soutendijk.

Thijs maakte het stuk, Roem, speciaal voor dit tweetal. Producent Hummelinck Stuurman brengt Roem komend theaterseizoen. "Het gaat over wat bekendheid en het verliezen daarvan met een mens doet", aldus een woordvoerster. De regie is in handen van Hanneke Braam. Roem gaat op 22 december in première in de Leidse Schouwburg en zal vijf maanden door het land reizen.