Zo liep Ali B. op Schiphol Louis van Gaal al tegen het lijf. "Wij zijn er klaar voor #vangaaliB."

Kimberley Klaver is alvast in haar Ajax-shirt naar het Museumplein vertrokken. "Ik ben er klaar voor!!! GO Ajax!!! Nu al trots op dit team! Waar kijken jullie??"

Ook Jody Bernal is er helemaal klaar voor. "De hele dag al sfeer in huis!!! Hebben jullie er ook zo'n zin in! Wat gaat het worden vanavond?"

Xander de Buisonjé is samen met zijn zoon Sem naar Stockholm vertrokken om daar de wedstrijd te bekijken.

Ook Ferry Somogyi is in Zweden aangekomen. In zijn vliegtuig was het al groot feest.

Johnny de Mol: "Lets go!!"

Nicolette van Dam verkoopt speciale Ajax-burgers in haar brasserie. "Ook bij ons in de brasserie zijn we er helemaal klaar voor! Hup #Ajax! "