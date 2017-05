Met het oog op de veiligheid, is dat namelijk verboden. Dat is te lezen op de website. "Traditiegetrouw sporen wij het publiek aan zich te kleden in het thema. Wij willen u er echter wel op wijzen dat het in en om de ArenA ten strengste verboden is accessoires te dragen als lasso's, klapper-, water-, of neppistolen, bijlen, messen, pijl en boog, stokpaarden etc. Het is voor ordediensten en de politie moeilijk om onderscheid te maken en dat kan leiden tot vervelende incidenten en panieksituaties."

Vorig jaar nog kwamen er 200.000 bezoekers op de concerten af. En ook nu verwacht de ArenA grote drukte: "Om de instroom te bespoedigen, vragen wij u geen enkele accessoires, grote tassen en/of rugzakken mee te nemen."