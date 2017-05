In een propagandavideo van IS die onlangs naar verluidt opdook worden zogeheten 'lone wolves' opgeroepen om een aanslag te plegen in de Amerikaanse stad. Volgens TMZ, dat contact had met mensen uit de teams van de vier acts, twijfelen de sterren niet om het podium te betreden.

Naar aanleiding van de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester maandagavond en de IS-video wordt de beveiliging wel flink opgeschroefd, maar de shows gaan gewoon door. Celine Dion en Jennifer Lopez traden woensdagavond al op, een volgende show staat gepland voor dit weekend. De Backstreet Boys staan volgende maand op het podium en Mariah Carey geeft kort daarna een optreden.

Volgens TMZ kunnen mensen die al een kaartje hebben gekocht voor shows van Celine en Mariah in The Collosseum en Caesars maar niet meer willen gaan hun geld 'mogelijk' terugkrijgen. J Lo en de Backstreet Boys staan in Planet Hollywood, maar over een restitutie daarvan is niks bekend.