Veertien kinderen onder de zestien jaar verblijven sinds de aanslag nog in het ziekenhuis in Manchester, van wie vijf in kritieke toestand. Elizabeth ontmoette enkele van de slachtoffertjes, zoals de vijftienjarige Millie Robson en haar moeder Marie.

Foto: REUTERS

Op foto's is te zien dat Robson, gehuld in een T-shirt van Ariana Grande, straalt van oor tot oor als de koningin aan haar bed verschijnt.

Foto: REUTERS

Elizabeth maakte ook een praatje met de veertienjarige Evie Mills en haar ouders en met de twaalfjarige Amy Barlow en haar moeder Kathy. Ook schudde de vorstin de hand van enkele medewerkers van de medische staf van het kinderziekenhuis om de verpleegsters en chirurgen te bedanken voor hun tomeloze inzet in de nasleep van de aanslag.

Foto: AP

Bij de aanslag raakten in totaal 59 mensen gewond, er viel 22 doden.

Prins William stuurde dinsdag na de aanslag een verklaring uit. Daarin liet hij weten: "Net als iedereen, zijn Catherine, Harry en ik in shock en verdrietig na de tragedie die afgelopen nacht plaatsvond in Manchester. Honderden vrienden, ouders, kinderen en partners worden geconfronteerd met een enorm verdriet vandaag en onze gedachten zijn bij hen. We willen ook de inwoners van Manchester bedanken voor hun kracht, fatsoen en voor het feit dat hun gemeenschap een voorbeeld is voor de wereld."