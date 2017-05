"Iedereen bij Universal is verslagen door de terroristische aanslag in Manchester en we blijven de gemeenschap en het land steunen bij het herstel. Uit respect voor degenen die getroffen zijn door deze tragedie hebben we besloten niet door te gaan met de Londense première van The Mummy, die voor volgende week gepland staat."

De première van The Mummy, met daarin onder meer Tom Cruise en Russell Crowe, is niet de eerste première die wordt afgelast. Woensdag maakte Filmstudio Warner Bros. bekend dat de filmpremière van Wonder Woman volgende week in Londen niet doorgaat.