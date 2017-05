premium

18e editie van Oerrock daverend succes

1 uur geleden Jenny Minnen

Wat heel klein begon in een weiland in Friesland is uitgegroeid tot een driedaags festival met alle grote namen uit de Nederlandse muziekwereld. Inmiddels hebben alle grote namen al een plaats op het podium in Ureterp gehad. Blof trapte woensdag de 18e editie af op het hoofdpodium.