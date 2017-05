T.J. Miller vertrekt bij Silicon Valley

De serie over een groepje jonge ondernemers in techparadijs Silicon Valley neemt wel afscheid van één van de vaste gezichten van de show. T.J. Miller heeft aangekondigd niet terug te keren in de komende reeks.

Komiek Miller speelde in de serie Erlich Bachman, de eigenaar van het huis waarin de hoofdpersonen werken. De acteur heeft het druk met andere film- en televisieprojecten, zo maakt hij voor Comedy Central The Gorburger Show, komt hij binnenkort met een comedyspecial op HBO en sprak de acteur de hoofdrol in voor The Emoji Movie, die deze zomer uitkomt. Miller heeft voor de komende jaren vijf films op de rol staan, onder meer de sequel van Deadpool en How To Train Your Dragon 3.

HBO maakte donderdag ook bekend dat Veep komend jaar weer terugkeert. Het wordt het zevende seizoen voor de politieke serie met Julia Louis-Dreyfus in de hoofdrol.