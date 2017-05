Frederik wordt massaal gefeliciteerd via Facebook, waarop het Deense hof een kort bericht en een foto van de kroonprins plaatste. Ook op Instagram krijgt Frederik veel felicitaties. Het Deense tijdschrift Billed Bladet kijkt al vooruit naar volgend jaar, als de kroonprins Abraham ziet.

Frederik was vorige maand nog in Nederland ter gelegenheid van de vijftigse verjaardag van koning Willem-Alexander. Hij was een van de koninklijke gasten die dineerde in de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag.

Hoe de Deense kroonprins zijn verjaardag viert, is niet bekend. Hij heeft wel alle tijd voor een feestje, volgens de openbare agenda van het hof komt Frederik pas na het weekeinde weer in actie. Maandag en dinsdag is hij met zijn echtgenote kroonprinses Mary in Zweden om handel te promoten.