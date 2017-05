Amsterdam krijgt nieuwe studio voor filmsound

In Europa zijn relatief weinig grote studio’s die in de postproductie de geluidsbewerking van films kunnen doen. “Dit is nou echt zo’n onderdeel van filmmaken dat in principe overal gedaan kan worden”, legt Warnier uit. “Het maakt niet uit of het in een donker hok in Berlijn, Parijs of Amsterdam gebeurt. Dus kiezen makers voor de beste kwaliteit en de plek die financieel het meest aantrekkelijk is.” De nieuwe studio wordt de eerste locatie in Nederland die Dolby Atmos-geluid kan leveren, een geavanceerd systeem dat steeds vaker wordt gebruikt.

Oprichter Peter Warnier, die de afgelopen dertig jaar het geluid van bijna 150 films en series deed, stelt dat het niveau van de Nederlandse geluidsbewerking hoog genoeg is om meer grote internationale producties te lokken. “We hebben de afgelopen jaren met grote regelmaat films gedaan die op Champions League-festivals als Cannes of Berlijn terechtkwamen”, legt hij uit. “Maar ons oude pand straalde dat niet uit, dat oogde meer als een jongerencentrum. Het werd echt tijd dat we in dat opzicht eens wat professioneler gingen ogen.”

Verder professionaliseren

Bovendien waren andere landen als België of Duitsland lange tijd financieel aantrekkelijker voor buitenlandse producties. Mede dankzij de cash rebate-regeling die het Filmfonds twee jaar geleden introduceerde is er nu een gelijk speelveld.

“Ik wil dit onderdeel van de filmproductie in Nederland verder professionaliseren”, let Warnier uit. “Nederland heeft de potentie om op dit vlak een grote, belangrijke speler te worden. We worden erg vaak gevraagd voor internationale coproducties. Met de nieuwe studio hebben we ook de ruimte om door te groeien.”

Totaalbeleving

Het nieuwe pand van Warnier Posta aan de Koivistokade in Amsterdam moet dit najaar officieel zijn deuren openen. Op dit moment is de oprichter nog bezig met het afstellen van de akoestiek van de studio.

Het vak van Warnier wordt steeds belangrijker, zeker voor bioscoopfilms. “Bioscopen investeren steeds meer in goed geluid, omdat de bioscoopbezoeker daar ook om vraagt”, vertelt hij. “Er hangen steeds meer speakers in het plafond, er wordt geïnvesteerd in surround en Dolby. De totaalbeleving van film wordt steeds belangrijker.” Producenten moeten dus ook steeds meer gaan investeren in goed geluid om aan de hoge eisen van de bioscopen te voldoen. “Het is niet alleen belangrijk voor films met grote achtervolgingen en explosies, maar óók voor heel sferische, meer statische films vol shots van wind of natuur.”

Warnier is momenteel in Cannes als coproducent van de Oekraïense film A Gentle Creature van regisseur Sergei Loznitsa, die dit jaar in competitie draait. Zijn studio deed ook de geluidsnabewerking van dit project.