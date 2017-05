Recordopening Pirates of the Caribbean 5

Hiermee zet de film de beste opening uit de serie op zijn naam, en de op één na beste opening van een Disney-titel ooit. Alleen Star Wars 7: The Force Awakens trok op de eerste dag meer bezoekers. Drie van de vijf bioscoopgangers in Nederland kochten op Hemelsvaartsdag een kaartje voor Pirates of the Caribbean 5. Dat heeft distributeur Disney op het festival van Cannes bekendgemaakt.

In het totaallijstje van beste openingsdagen in Nederland ooit belandt Salazar’s Revenge, zoals de titel officieel luidt, op de vijfde plaats. Hier eindigt kapitein Jack Sparrow achter Star Wars 7, Harry Potter 6 en 7 en de laatste Bond-film Spectre.

Salazar’s Revenge is de eerste Pirates of the Caribbean-film in zes jaar tijd. Johnny Depp keert terug als de meestal beschonken piraat Jack Sparrow, die het dit maal moet opnemen tegen de geest van zijn concurrent Salazar (Javier Bardem). De film draait momenteel in meer dan 120 Nederlandse bioscopen.