'Ariana had slachtoffers moeten bezoeken'

Piers reageerde op een tweet van Katy Perry over het bezoek dat koningin Elizabeth donderdag aan de slachtoffers van de aanslag bracht. Katy prees Elizabeth en “haar vriendelijke hart”. “Helemaal mee eens”, twitterde Piers. “Het zou mooi zijn geweest als Ariana Grande was gebleven en hetzelfde had gedaan.”

Maandagavond vond een zelfmoordaanslag plaats na het concert van Ariana in Manchester. 22 vooral jonge mensen kwamen om, tientallen anderen raakten gewond. Ariana was naar eigen zeggen “gebroken” en vloog naar haar familie in de Verenigde Staten. De komende anderhalve week treedt de 23-jarige zangeres niet op.

Geen kind

Piers’ opmerkingen werden hem niet in dank afgenomen door Ariana’s fans. De presentator verweerde zich kranig. Zo stelde hij dat “een 23-jarige geen kind is” toen hij op Ariana’s leeftijd werd gewezen. Toen een van de fans twitterde dat Ariana “waarschijnlijk zelf ook getraumatiseerd is”, reageerde Piers: “waarschijnlijk niet zo veel als de slachtoffers”.

“Als de koningin de slachtoffers op kan komen zoeken in het ziekenhuis, dan kan ook de ster voor wie ze een kaartje hebben gekocht dat”, vond Piers. “Ik had verwacht dat ze zou blijven om de slachtoffers op te zoeken en hen en de nabestaanden een hart onder de riem te steken.”